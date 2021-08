Telangana

కాగజ్‌నగర్ ఎమ్మెల్యే కోనేరు కోనప్ప అనుచరుడి బెదిరింపు ఆడియో కాల్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ నెల ఆదిలాబాద్‌లో జరిగే బీఎస్పీ సమావేశానికి వెళ్లవద్దని స్థానిక వ్యాపారి ఒకరిని అతను ఫోన్‌లో బెదిరించాడు. ఒకవేళ తమ ఆదేశాలను పట్టించుకోకుండా బీఎస్పీ సమావేశానికి వెళ్తే పరిస్థితులు వేరే ఉంటాయని హెచ్చరించాడు. నరేందర్ గౌడ్ అనే కోనప్ప అనుచరుడు ఈ ఫోన్ కాల్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

The threatening audio call of a follower of Kagaznagar MLA Koneru Konappa has gone viral on social media. He threatened a local businessman on the phone not to attend the BSP meeting in Adilabad this month.