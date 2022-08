ఈటల రాజేందర్ హుజురాబాద్లో యాక్టర్; హైదరాబాద్లో జోకర్; ఢిల్లీలో బ్రోకర్: పాడి కౌశిక్ రెడ్డి

Telangana

హుజురాబాద్ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్ పై టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ పాడి కౌశిక్ రెడ్డి తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడుతున్నారు. కెసిఆర్ ను టార్గెట్ చేసి విమర్శలు చేస్తున్న ఈటల రాజేందర్ ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన తర్వాత నియోజకవర్గంలో చేసిన అభివృద్ధి ఏమిటో చూపించాలంటూ ఆయన సవాల్ విసిరారు. ఈటల రాజేందర్ తాను చేసిన అభివృద్ధిని చూపిస్తే, సీఎం కేసీఆర్ చేసిన అభివృద్ధి ఏమిటో తాను చూపిస్తానంటూ పాడి కౌశిక్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు.

TRS MLC Padi kaushik reddy slams Etela Rajender is an actor in Huzurabad, Joker in Hyderabad, and broker in Delhi. He challenged etela to discuss the development of Huzurabad constituency.