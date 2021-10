టీఆర్ఎస్ ప్లీనరీ 2021: గులాబీ ఫ్లెక్సీలు, కటౌట్ లపై బీజేపీ గురి .. కేటీఆర్ కు సూటి ప్రశ్న!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ప్లీనరీని అత్యంత ఘనంగా నిర్వహించడానికి అన్ని ఏర్పాట్లను చేసింది. హైదరాబాద్లోని హైటెక్ సిటీ టిఆర్ఎస్ ప్లీనరీకి ముస్తాబైంది. పార్టీ రూల్స్ ప్రకారం ప్రతి రెండేళ్లకోసారి ప్లీనరీ జరగాల్సి ఉన్నా 2020లో కరోనా మహమ్మారి కారణంగా ప్లీనరీని నిర్వహించలేదు. ఇక ఈ క్రమంలోనే టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఏర్పాటు జరిగి 20 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా దశాబ్ది ఉత్సవాలను నిర్వహిస్తూ అత్యంత గ్రాండ్ గా టీఆర్ఎస్ ప్లీనరీ నిర్వహించాలని గులాబీ నేతలు రెడీ అయితే గులాబీ నేతలకు షాక్ ఇవ్వటానికి బీజేపీ రంగం సిద్ధం చేసుకుంటుంది.

English summary

During the TRS Plenary 2021, TRS flexi and cutouts are seen everywhere in Hyderabad. BJP had targeted the newly set up flexis after banning flexis, banners by KTR. questioned KTR on this. BJP held a dharna to protest the setting up of flexi and cutouts.