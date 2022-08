రాష్ట్రంలో గులాబీ వర్సెస్ కమలం.!మరి కాంగ్రెస్ ఎక్కడ.?తారాస్థాయిలో మైండ్ గేమ్.!రేవంత్ వెనకబడ్డట్టేనా.?

Telangana

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ రాజకీయాలు తీవ్రస్ధాయిలో వేడెక్కాయి. కమలం, గులాబీ పార్టీల మధ్య ప్రశ్చన్న యుద్దం కొనసాగుతున్న పరిణామాలు కనిపిస్తున్నాయి. టీఆర్ఎస్,బీజేపి పార్టీల మధ్య యుద్ద వాతావరణం నెలకొన్నప్పటికీ అది ఇరుపార్టీల పరస్పర అవగాహనలో భాగమేననే చర్చ కూడా జరుగుతోంది. ఈ రెండు పార్టీలు కలిసి తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి అవకాశం ఇవ్వకూడదనే ధోరణిలో వ్యవహరించడమే కాకుండా ప్రజల్లో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్ల అంతగా చర్చలేదనే భావనను ప్రజానికంలోకి తీసుకువెళ్లేందుకు ఈ రెండు పార్టీలు వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తున్నాయనే చర్చ కూడా జరుగుతోంది. మరి పీసిసి పగ్గాలు చేపట్టి యేడాది కాలం దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసేకున్న ఫైర్ బ్రాండ్ రేవంత్ రెడ్డి జరుగుతున్న పరిణామాల పట్ల ఎలాంటి వ్యూహంతో ముందడుగు వేస్తారనే అంశంపై వాడివేడి చర్చ జరుగుతోంది.

There is a big discussion in the political circles that the Bharatiya Janata Party along with the ruling Trs Party are making concerted efforts to take the issue that the role of the Congress Party in Telangana politics is nominal.