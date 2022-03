అసెంబ్లీలో సింగరేణిపై మాటల యుద్ధం; చిల్లరగాళ్ళు-మంత్రి ఆగ్రహం; దిగజారిన వ్యాఖ్యలు- కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలలో టీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతల మధ్య విమర్శల పర్వం కొనసాగింది. తెలంగాణ అసెంబ్లీలో సింగరేణిపై ఈరోజు అధికార టిఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతల మధ్య వాడివేడి చర్చ కొనసాగింది. అసెంబ్లీ వేదికగా కాంగ్రెసు, బిజెపి లపై విరుచుకుపడ్డారు టిఆర్ఎస్ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు. ఇక టిఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులకు నాలెడ్జ్ లేదని, ఎవరైనా చెబితే వినిపించుకోరు అంటూ మండిపడ్డారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి .

జగ్గారెడ్డి, రేవంత్ రెడ్డి ఆత్మీయ పలకరింపులు; ఫోటోలకు ఫోజులు; 20నిముషాలపాటు ఏం జరిగిందబ్బా!!

English summary

The war of words against Singareni continued during the budget meetings of the Telangana Assembly. Congress MLA Komatireddy Rajagopal Reddy has lashed out at the minister for making derogatory remarks on him.