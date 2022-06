ఇంటర్ ఫలితాలు విడుదల.. ఈసారి అమ్మాయిలదే పై చెయ్యి; 62శాతం ఉత్తీర్ణత

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాలను విద్యాశాఖ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి ఇంటర్ బోర్డు కార్యాలయంలో విడుదల చేశారు. ఈ ఏడాది ఫలితాలలో విద్యార్థులు ఫస్ట్ ఇయర్ లో 63.32శాతం సెకండ్ ఇయర్ లో 67.16 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించారు. ఈ ఏడాది ఫస్టియర్, సెకండ్ ఇయర్ తో కలిపి మొత్తం 9,28,262 మంది విద్యార్థులు పరీక్షలకు హాజరయ్యారు. వారిలో 5,90,327 మంది ఉత్తీర్ణత సాధించారు. ఈసారి ఇంటర్ మొదటి, ద్వితీయ సంవత్సరం ఫలితాలలో అమ్మాయిలు సత్తా చాటారు. ఫస్ట్ ఇయర్ ఫలితాలలో మేడ్చల్ జిల్లా మొదటి స్థానంలో, హనుమకొండ జిల్లా రెండో స్థానంలో నిలిచింది.

English summary

Intermediate results have been released in Telangana. Intermediate results were released by Education Minister Sabita Indrareddy. This year students have a pass rate of 63.32% in the first year and 67.16% in the second year.