Union Budget 2023: కేంద్ర బడ్జెట్.. నిర్మలమ్మకు తెలంగాణా డిమాండ్లు ఇవే.. ఈ సారైనా..!!

2023- 2024కేంద్ర బడ్జెట్ ను రేపు పార్లమెంట్ లో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. దీంతో నిర్మలమ్మకు తెలంగాణా విభజన హామీలతో పాటు, అనేక డిమాండ్లను పెట్టింది.

2023- 2024 సంవత్సరానికి గాను పార్లమెంటులో బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టనున్నారు. కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మల సీతారామన్ రేపు ఉదయం 11 గంటలకు రెండు ఉభయ సభలలోను బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి ఎప్పట్లానే కేంద్రానికి అనేక డిమాండ్లు వెల్లువగా మారాయి.

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the Union Budget 2023-2024 in Parliament tomorrow. With this telangana made many demands along with promises of division of Telangana. It to be seen whether the Center will have mercy on Telangana or not.