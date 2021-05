కోరోనా స్పైడర్స్ కు వ్యాక్సిన్ ఇస్తే దాన్ని నియంత్రించినట్టే.!సీఎం ఆలోచన భేష్ అంటున్న మంత్రి సత్యవతి.!

Telangana

oi-Harikrishna

మహబూబాబాద్/హైదరాబాద్ : కరోనా మహమ్మారి రెండో దశను కట్టడి చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేక చర్యలు తీసుకుంటోందని రాష్ట్ర గిరిజన, స్త్రీ -శిశు సంక్షేమ శాఖల మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ తెలిపారు. దేశంలో ఏ రాష్ట్రం అమలు చేయని విధానాలను తెలంగాణ రాష్ట్రం అమలు చేస్తోందని మంత్రి తెలిపారు. కరోనా కట్టడికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు దేశంలో ఎవరూ తీసుకోని గొప్ప నిర్ణయాలు తీసుకోవడం సత్ఫలితాలు ఇస్తున్నాయని అందుకే కరోనా పాజిటీవ్ కేసుల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గు ముఖం పట్టాయని మంత్రి సత్యవతి తెలిపారు.

English summary

State Tribal and Women and Child Welfare Minister Satyavati Rathore said the state government was taking several steps to control the second phase of the corona epidemic.The minister said that the state of Telangana is implementing policies that no other state in the country has implemented.