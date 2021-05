సూపర్ స్ప్రైడర్లందరికీ టీకాలు.!సీఎం ఆదేశాలు.!రంగంలో దిగిన ట్రబుల్ షూటర్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి పట్ల మరింత అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం కృతనిశ్చయంతో ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. కరోనా నియంత్రణ కోసం మొదట రాత్రి పూట కర్య్పూ అమలు చేసింది తెలంగాన ప్రభుత్వం. కానీ అది అంతగా ప్రయోజనం లేకపోడంతో లాక్‌డౌన్ అమలు చేస్తోంది ప్రభుత్వం. అయితే అత్యవసర సేవల కోసం కొన్ని శాఖలకు లాక్‌డౌన్ ఆంక్షలనుండి మినహాయింపులు ఇచ్చింది ప్రభుత్వం. అసలు చిక్కు ఇక్కడే ఉన్నట్టు ప్రభుత్వం గుర్తించింది.

English summary

On the orders of the Chief Minister K Chandrasekhar, Finance Minister Harish Rao, along with the state Chief Secretary Somesh Kumar met in BRK Bhavan Tuesday, discussed the topic of vaccination for every super spider.