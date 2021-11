కవితకే కరెక్ట్.!దిగ్విజయంగా రెండోసారి.! ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిగా నామినేషన్ వేసిన కేసీఆర్ తనయ.!

Telangana

హైదరాబాద్ : నిజామాబాద్, కామారెడ్డి జిల్లాల స్థానిక సంస్థల కోటా ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిగా ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాకు చెందిన ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకులు, టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున వెంటరాగా, నిజామాబాద్ కలెక్టరేట్ లో కవిత నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. రిటర్నింగ్ అధికారి, కలెక్టర్ సి.నారాయణ రెడ్డికి నామినేషన్ పత్రాలను అందజేశారు. కవిత నామినేషన్ సందర్బంగా గులాబీ శ్రేణులు పెద్ద ఎత్తున హాజరయ్యారు.

English summary

MLC Kalwakuntla Kavitha has filed nomination as a quota MLC candidate for local bodies in Nizamabad and Kamareddy districts. A large number of people's representatives, leaders and TRS activists from the joint Nizamabad district filed a nomination in the Nizamabad Collectorate.