కేసీఆర్ రాక్షసుడు; శివుడు మూడోకన్ను తెరిచి కెసిఆర్ ని భస్మం చేస్తాడు: భగ్గుమన్న విజయశాంతి

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై బీజేపీ సీనియర్ నాయకురాలు విజయశాంతి నిత్యం తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తుతున విషయం తెలిసిందే. నిత్యం రాష్ట్రంలోని అనేక సమస్యలపై కేసీఆర్ ను టార్గెట్ చేసిన విజయశాంతి తాజాగా రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆలయానికి ప్రతి ఏటా ఇస్తానన్న 100 కోట్ల నిధుల హామీపై బిజెపి చేపట్టిన నిరసన దీక్షలో పాల్గొన్నారు. ఈ దీక్షలో విజయశాంతి సీఎం కేసీఆర్ ను టార్గెట్ చేసి తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ లోని అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద చేపట్టిన దీక్షలో సీఎం కేసీఆర్ పై నిప్పులు చెరిగారు విజయశాంతి.

English summary

Vijayashanti has targeted KCR on the assurance of Rs 100 crore to be given to the Rajarajeswara Swamy Temple every year. KCR questioned whether he was a Hindu or not. Vijayashanthi incensed that kcr going against the dharma.