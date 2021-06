కేసీఆర్ ప్రగతి, సాధికారతల పాట అందుకే.. అన్నీ ప్రగల్భాలే, నేను చెప్పిందే నిజమన్న విజయశాంతి

Telangana

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై బిజెపి సీనియర్ నాయకురాలు విజయశాంతి మరోమారు విరుచుకుపడ్డారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా సీఎం కేసీఆర్ చెప్పేవన్నీ ప్రగల్బాలేనని, గతంలో తాను కెసిఆర్ పై ఏదైతే చెప్పానో అదే జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు. తెలంగాణలో గ్రామాలు, పట్టణాలు పర్యటించి పల్లె ప్రగతి, పట్టణ ప్రగతి సాధిస్తాను అని కేసీఆర్ గారు చెప్పేవన్నీ ప్రగల్బాలే అని తాను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లు జరుగుతోందంటూ ట్విట్టర్ వేదికగా ట్వీట్ చేశారు.

English summary

BJP senior leader Vijayashanti has once again attacked Telangana CM KCR. As a social media platform, she said about KCR in the past would happen only in the state.