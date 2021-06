కరోనాకు పారాసిటామాల్ చాలట .. వరంగల్ లో కేసీఆర్ వ్యాఖ్యలపై విజయశాంతి వ్యంగ్యం

Telangana

బీజేపీ సీనియర్ నాయకురాలు విజయశాంతి సీఎం కేసీఆర్ పై వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు. కెసిఆర్ తుగ్లక్ లాగ వాగ్దానాలు చేస్తున్నారని, ఎన్నో వాగ్దానాలు చేసి ఇప్పుడు వాటి ఊసు కూడా ఎత్తకుండా మళ్లీ కొత్తగా అబద్ధాలు మొదలు పెట్టారని విరుచుకుపడ్డారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా సీఎం కేసీఆర్ పై విరుచుకుపడిన విజయశాంతి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మళ్లీ కరోనాకు పారాసిటమాల్ చాలని చెబుతున్నారు అంటూ మండిపడ్డారు.

సీఎం కేసీఆర్ చెప్తే అసలే చెయ్యరు.. ఆ విషయం అధికారులకు బాగా తెలుసు : విజయశాంతి సెటైర్

English summary

BJP senior leader Vijayashanti has come under fire on CM KCR. KCR is making promises like Tughlaq, making many promises and now breaking new ground again . Vijayashanti, who had cracked down on CM KCR as a social media platform, was incensed that Chief Minister KCR was once again saying that paracetamol was enough for Corona.