తెలంగాణాలో ఉపాధి కూలీలుగా గ్రామ సర్పంచ్ లు: కేసీఆర్ ప్రభుత్వ పల్లెప్రగతి ఇదేనా!!

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పల్లె ప్రగతి పట్టణ ప్రగతి అంటూ ఊకదంపుడు ఉపన్యాసాలు ఇస్తున్న తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణలో పల్లెలపై పెడుతున్న శ్రద్ధ, పల్లెల అభివృద్ధి కోసం ఇస్తున్న నిధులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అన్నదానికి కూలీలుగా మారుతున్న సర్పంచుల జీవితాలు ఉదాహరణగా కనిపిస్తున్నాయి.

Village sarpanches are becoming employed laborers in Telangana. Sarpanches are indebted due to non-receipt of funds spent on development works by the KCR government administration. Are demanding funding and support