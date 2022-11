వరంగల్ టీఆర్ఎస్ లో కొత్త జోష్.. ఎన్నికలు ఏవైనా... ఎక్కడైనా.. ఓరుగల్లు నేతలు తగ్గేదేలే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాజకీయాలను కొత్త మలుపు తిప్పిన, టిఆర్ఎస్ పార్టీకి మరింత పట్టును అందించి దేశ రాజకీయాలకు ఊతం ఇచ్చిన మునుగోడు ఉపఎన్నికలో ఓరుగల్లు నుంచి వెళ్లి ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించిన టిఆర్ఎస్ పార్టీ నేతల పాత్ర గణనీయంగా ఉంది. ఎన్నికలు ఏవైనా సరే వరంగల్ జిల్లా గులాబీ నేతలు తమదైన శైలిలో దూకుడు చూపిస్తారు. మునుగోడు ఉప ఎన్నికల గెలుపులో వరంగల్ జిల్లా మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, జిల్లా ముఖ్య నేతల పాత్ర కీలకంగా కనిపిస్తుంది. దీంతో ఇప్పుడు జిల్లాలో నాయకులు మంచి జోష్ లో ఉన్నారు.

English summary

Any election...anywhere... trs leaders of warangal are showing aggression. The mark of Warangal TRS leaders can be seen in the munugode victory as well.