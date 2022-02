Telangana

హైదరాబాద్: భారతీయ జనతా పార్టీ సారథ్యంలో కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న ఎన్డీఏ సంకీర్ణ కూటమి ప్రభుత్వంపై తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అధినేత, ముఖ్యమంత్రి కే చంద్రశేఖర్ రావు ప్రకటించిన యుద్ధానికి క్రమంగా మద్దతు పెరుగుతోంది. దేశవ్యాప్తంగా ప్రతిపక్ష పార్టీలు కేసీఆర్ నాయకత్వానికి బల పరుస్తున్నాయి. తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి, పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ, డీఎంకే చీఫ్, తమిళనాడు సీఎం ఎంకే స్టాలిన్ ఇప్పటికే కేసీఆర్‌తో టచ్లో ఉన్నారు.

JDS Chief and former PM HD Devegowda had called upon the Telangana CM KCR and spoke to him. Devegowda Congratulated and assures support to KCR and said that we are with you, we will have to fight communal forces.