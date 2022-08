లంచాలివ్వలేం.. ఆత్మహత్య చేసుకుంటాం: ఎంపీడీఓ ఆఫీస్ ముందు భార్యాభర్తల ఆందోళన.. ఎందుకంటే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మహబూబాబాద్ జిల్లా: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు సంబంధించిన వివిధ పనులు చేసిన కాంట్రాక్టర్లు బిల్లులు రావడం లేదని లబోదిబోమంటున్నారు. ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగలేక నరకయాతన అనుభవిస్తున్నారు. తాము పెట్టిన పెట్టుబడి కూడా తమకు తిరిగి రాకపోవడంతో తీవ్ర అసహనాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తాజాగా మహబూబాబాద్ జిల్లా కేసముద్రం మండలం ఎంపీడీవో కార్యాలయం ముందు ఇంకుడు గుంతల పనులు చేసి బిల్లుల కోసం ఆఫీస్ చుట్టూ తిరుగుతున్న ఓ భార్యాభర్తలు వినూత్న నిరసన చేపట్టారు.

English summary

The husband and wife protested in front of Kesamudram Mandal MPDO office. saying that the soak pits bill which they made two years ago has not been given yet for bribes, they will commit suicide if their bill should not given to them.