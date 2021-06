ఏడేండ్ల కాలంలోనే అభివృద్దికి ధృఢమైన పునాదులు వేసుకున్నాం..!ఇక బంగారు తెలంగాణ లక్ష్యమన్న కేసీఆర్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎనిమిదవ అవతరణ దినోత్సవం సందర్భంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావు తెలంగాణ ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అనేక పోరాటాలు, త్యాగాలు బలిదానాల తో పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామిక పద్దతిలో పోరాడి సాధించుకున్న తెలంగాణను అన్ని రంగాల్లో దేశం గర్వించదగ్గ రీతిలో నిలబెట్టుకున్నామన్నారు చంద్రశేఖర్ రావు. ఏడేండ్ల అనతి కాలంలోనే ధృఢమైన పునాదులతో సుస్థిరతను చేకూర్చుకున్నందుకు తనకు ఎంతో సంతోషంగా ఉందన్నారు సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు.

English summary

Chandrasekhar Rao said that the country is proud of Telangana, which has achieved many struggles and sacrifices in a way of parliamentary democracy.