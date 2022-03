కల్వకుంట్ల పాలనను భూస్థాపితం చేస్తాం.!ఆశీర్వచన కార్యక్రమంలో బండి సంజయ్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : రాష్ట్రంలో కల్వకుంట్ల పాలనను భూస్థాపితం చేసే వరకు బీజేపీ పోరాడుతుందని ఆ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, ఎంపీ బండి సంజయ్ కుమార్ స్పష్టం చేశారు. చంద్రశేఖర్ రావు అవినీతి-నియంత-కుటుంబ పాలనను అంతం చేసి ప్రజాస్వామిక తెలంగాణ సాధించే రోజులు దగ్గర్లోనే ఉన్నాయని చెప్పారు. ఇందుకోసం బీజేపీ సాగిస్తున్న మహోద్యమానికి మద్దతివ్వాలని ప్రజలను కోరారు. బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ప్రజలకు నాణ్యమైన విద్య, వైద్యాన్ని ఉచితంగా అందిస్తామని మరోసారి హామీ ఇచ్చారు.

English summary

Karimnagar MP Bandi Sanjay Kumar was felicitated by senior party leaders and leaders on the completion of his two-year tenure as BJP state unit president. On this occasion, a large number of leaders and activists gathered at the 'Blessing' function held at the party state office on Friday.