నీళ్లు,నిధులు,నియామకాల తెలంగాణ ఏమైంది.?అన్నీ కేసీఆర్ కుటుంబానికే దక్కాయన్న బండి సంజయ్.!

హైదరాబాద్ : నీళ్లు, నిధులు, నియామకాల కోసం జరిగిన తెలంగాణ ఉద్యమంలో తెలంగాణ సాధించుకున్న తర్వాత అవన్నీ ఎటువెళ్లాయని బీజేపి తెలంగాణ అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ కుమార్ ప్రశ్నించారు. తెలంగాణ వచ్చాక నీళ్లు ఫామ్ హౌజ్ కు, నిధులు సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు అనుయాయులకు, నియామకాలు చంద్రశేఖర్ రావు కుటుంబ సభ్యులకే చెందాయని సంజయ్ మండిపడ్డారు. తొలి దశ, మలి దశ ఉద్యమానికి యువత ఊపిరిగా నిలిచారని, ఆ యువత తెలంగాణ ఏర్పడ్డాక ఏడేళ్లుగా ఉద్యోగం లేక, ఉపాధి లేక అల్లాడుతున్నారని సంజయ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు.

English summary

When kcr came to Telangana as cm, the water went to the farm house, the funds to the followers of CM Chandrasekhar Rao and the appointments to the family members of Chandrasekhar Rao, Sanjay said.