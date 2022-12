తెలంగాణాలో ఆంధ్రా పెత్తనం ఏంటి? వైఎస్ షర్మిలపై యుద్ధానికి టీఆర్ఎస్ నాన్ లోకల్ అస్త్రం!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వైయస్సార్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి వైయస్ షర్మిల ను ఎదుర్కోవడానికి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి నాన్ లోకల్ ఆయుధంగా మారిందా? తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆంధ్ర పెత్తనం ఏమిటీ అంటూ వైయస్ షర్మిలను టార్గెట్ చేస్తున్నారా? తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడి ఇంత కాలం అయిన తర్వాత కూడా ఆంధ్ర తెలంగాణ సెంటిమెంట్ ను ప్రజలు ఇంకా విశ్వసిస్తున్నారని టిఆర్ఎస్ పార్టీ నమ్ముతోందా? సెంటిమెంట్ అస్త్రంతో టిఆర్ఎస్ పార్టీ షర్మిలను దెబ్బతీయాలని ప్లాన్ చేస్తుందా? అంటే అవును అనే సమాధానమే వస్తుంది.

English summary

What is Andhra domination in Telangana? TRS party leaders are using non-local weapon to fight against YS Sharmila. With this, YS Sharmila has to defend.