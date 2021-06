నాలాలు పునరుద్దరించండి.మునిగిన తర్వాత పులిహార పొట్లాలు ఇస్తే ఏం లాభం.?జీహెచ్ఎంసీ ముందు బీజేపి ధర్నా

Telangana

హైదరాబాద్ : వర్షాకాలం వచ్చేసింది. నగరంలోని లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం కూడా ఆసన్నమైంది. వర్షాలు పడి రహదారులు జలమయమైపోవడం, లోతట్టు ప్రాంతాలు మునిగిపోవడం సగర శివార్లలో ప్రతి ఏడాది నిత్యకృత్యంగా జరిగిపోయే తంతేనని బీజేపి, అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీని తీవ్రంగా విమర్శిస్తోంది. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు వాన నీటిలో పూర్తిగా మునిగిపోయి సర్వం కోల్పోయిన తర్వాత పులిహార పొట్లాలు, పాల ప్యాకెట్లు ఇస్తే సరిపోదని తెలంగాణ బీజేపి, అధికార పార్టీపైన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తోంది.

English summary

The Telangana BJP angry on the ruling party that it is not enough to give people Pulihara and milk packets after the people of the hinterland have completely drowned and lost everything.