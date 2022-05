సమాజానికి ఏం మెస్సేజ్ ఇస్తున్నట్టు?గాడి తప్పుతున్నటీవి చర్చలు.!లోపం గెస్టులదా?హోస్టుదా?

Telangana

హైదరాబాద్ : సమాజానికి ఓ వినూత్న సందేశం ఇవ్వాల్సిన టీవీ కార్యక్రమాలు రచ్చరచ్చగా మారుతున్నాయి. సందేశం ఇవ్వాల్సిన కార్యక్రమం కోపం, ప్రతీకారం, దూషణల పర్వం వరకూ దారి తీస్తున్నాయి. దీంతో టీవీ చూసే ప్రేక్షకులు అసహనానికి గురికావల్సి వస్తోంది. కొన్ని సందర్బాల్లో కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాల్సిన యాంకర్లు అవగాహనా రాహిత్యంతో అబాసుపాలవుతుంటారు. కార్యక్రమాన్ని సమర్ధవంతంగా ముందుకు తీసుకువెళ్లలేక స్టూడియోకి ఆహ్వానించిన అథిధుల మద్య వివాదాలకు కారణమవుతుంటారు. ఒక్కోసారి యాంకర్ కు అథిధికి మద్య మాటలయుద్దం చోటుచేసుకుంటుంది. తాజాగా టీవి9 లో ఇలాంటి సంఘటనే చోటుచేసుకుంది.

TV shows that are supposed to give an innovative message to the society are becoming controversial. The program in which the message is to be conveyed leads to a period of anger, revenge, and slander. This is making TV viewers impatient.