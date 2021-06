ప్రత్యేక రాష్ట్రంలో ప్రజలు ఆశించిన ఫలితాలు ఏవి.?కేసీఆర్ నియంతృత్వపోకడ మానుకోవాలన్న జగ్గారెడ్డి.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేకర్ రావు ఏడేళ్ల పాలనపై సంగారెడ్డి ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి స్పందించారు. ప్రత్యేక రాష్ట్రం సాదించుకున్న తర్వాత కూడా చంద్రశేఖర్ రావు పాలనలో తెలంగాణ ప్రజలు ఆశించిన ఫలితాలను అందుకోలేకపోయారని జగ్గారెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు పాలన తెలంగాణ ప్రజలను పూర్తిగా నిరాశా, నిస్ప్రుహలోకి నెట్టేసిందని మండి పడ్డారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడితే ఆత్మ గౌరవంతో బతకవచ్చని ప్రజలంతా ఆశించారని, చివరకు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్న మర్యాదను కూడా పొందలేకపోతున్నారని జగ్గారెడ్డి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

English summary

Sangareddy MLA Jaggareddy reacted to Chief Minister Chandrashekar Rao's seven-year rule. Jaggareddy lamented that the people of Telangana did not get the expected results under Chandrasekhar Rao's rule even after achieving a separate state.