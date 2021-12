కేంద్రంపై యుద్దం ఏమైంది.!ధాన్యం కొనుగోలు ఎటువెళ్లింది.!కేసీఆర్ ను నిలదీసిన సీఎల్పీ నేత భట్టి.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : ధాన్యం కొనుగోలుపై కేంద్ర వైఖరికి నిరసనగా ప్రజాక్షేత్రంలో యుద్ధం చేస్తామని పార్లమెంటు సమావేశాలను బహిష్కరించి వచ్చి పది రోజులు గడుస్తున్నా టీఆర్ఎస్ ఎంపీలు కేంద్రంపై ఎందుకు యుద్ధం చేయడం లేదని తెలంగాణ కాంగ్రెస్ శాసనసభాపక్ష నేత మల్లు భట్టి విక్రమార్క ప్రశ్నించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం తాటతీస్తాం.. మెడలు వంచుతామని ప్రగల్బాలు పలికిన ఎంపీలు హైదరాబాద్ వచ్చాక మౌనం వహించడం వెనుక ఆంతర్యమేమిటని నిలదీశారు. పార్లమెంటు సమావేశాలు బహిష్కరించి వచ్చి రైతులతో కలిసి రాస్తారోకోలు, ధర్నాలు, రైతు దీక్షలు, రైతు కల్లాల వద్ద ఆందోళన చేస్తారని ఆశించగా అందుకు భిన్నంగా ఉండటంపై తీవ్రంగా తప్పు పట్టారు బట్టి విక్రమార్క.

English summary

Telangana Congress Legislative Party leader Mallu Bhatti Vikramarka has questioned why TRS MPs are not waging war on the Center even after ten days of boycotting parliamentary sessions to protest the Centre's stance on grain procurement.