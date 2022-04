డబ్ల్యూహెచ్ఓ నివేదిక కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు చెంప దెబ్బ.!వాస్తవ కోవిడ్ మరణాలను వెల్లడించాలన్న దాసోజు.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : భారతదేశంలో కోవిడ్ మరణాలు దాదాపు 40 లక్షలు అని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO)నివేదిక భారత ప్రభుత్వానికి గట్టి చెంపదెబ్బ అని ఏఐసీసీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి డాక్టర్ శ్రవణ్ దాసోజు మండిపడ్డారు. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ యొక్క పద్దతిని ప్రశ్నించడం భారత ప్రభుత్వానికి తగదన్నారు. భారత ప్రభుత్వం వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో కుమ్మక్కై కోవిడ్ మరణాలను నివేదించిందని, ఇప్పుడు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ యొక్క పద్ధతిని ప్రశ్నించడం కేవలం అహంకారం మాత్రమేనని ధ్వజమెత్తారు.

English summary

AICC National Spokesperson Dr Shravan Dasoju said the World Health Organization (WHO) report that Covid deaths in India were nearly 40 lakh was a slap in the face to the Indian government. It is inappropriate for the Government of India to question the conduct of the World Health Organization.