దక్షిణాది సదస్సుకు కేసీఆర్ ఎందుకు హాజరు కాలేదు.?ఆ కారణం చేతనైతే ప్రజలు క్షమించరన్న పొన్నాల.!

హైదరాబాద్ : రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వివిధ సమస్యలపై సమీక్షలు చేయడంతో పాటు, స్థానికంగా ఉన్న ప్రత్యేక పరిస్థితులను కేంద్రానికి నివేధించడంలో దక్షిణ భారత సదస్సు ఒక ప్రత్యేక వేదికగా పరిణమిస్తుంది. సమస్యల నివేదనకు ఇంతకంటే మరో గొప్ప వేదిక దొరుకుతుందా అని కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత పొన్నాల లక్ష్మయ్య ప్రశ్నించారు. ఇంతటి ప్రాముఖ్యత సంతరించుకున్న ఈ సమావేశానికి సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు ఎందుకు హాజరు కాలేదని ఆయన నిలదీసారు.

గతంలో నివేదించిన అంశాలకు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంతరకు పరిష్కారాలు సూచించింది అనే అంశాలను ప్రధానంగా సమీక్షిస్తారు. తాజా పరిస్థితులపై కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వివరించే విధంగా ముందుకు వెళతారు. ముఖ్యమంత్రిగా తన బాధ్యతలను సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు విస్మరించారని పొన్నాల ఆరోపించారు.

English summary

The South India Conference will serve as a special forum for reporting special local situations to the Center. Senior Congress leader Ponnala Lakshmaiah questioned whether there was another great platform for reporting issues. He questioned why CM Chandrasekhar Rao did not attend the meeting, which was of such importance.