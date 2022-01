రైల్వే కొత్త లైన్ల మంజూరులో ఎందుకు వివక్ష.?కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ కు వినోద్ లేఖ.!

Telangana

హైదరాబాద్ : రైల్వే కొత్త లైన్ల మంజూరులో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి తీరని అన్యాయం జరుగుతోందని, తెలంగాణ రాష్ట్రం పట్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం తీవ్ర వివక్షతను చూపుతోందని రాష్ట్ర ప్రణాళికా సంఘం వైస్ చైర్మన్ బోయినపల్లి వినోద్ కుమార్ ధ్వజమెత్తారు. తెలంగాణకు రైల్వే కొత్త లైన్ల మంజూరు చేసే విషయంలో న్యాయం చేయాలని కోరుతూ కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ కు వినోద్ కుమార్ గురువారం లేఖ రాశారు.

English summary

State Planning Commission Vice-Chairman Boinapalli Vinod Kumar flagged off that the sanctioning of new lines by the railways was a gross injustice to the state of Telangana and that the Central Government was discriminating against the state of Telangana. Vinod Kumar on Thursday wrote a letter to Union Railway Minister Ashwini Vaishnav seeking justice in the allocation of new railway lines to Telangana.