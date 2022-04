మరో మహిళతో భర్త రాసలీలలు: కళ్ళలో కారం కొట్టి; కొడుకు,తండ్రితో కలిసి భార్య ఏంచేసిందంటే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

భార్యాభర్తలు అంటే ఒకరికొకరు ఆలంబనగా ఉండాలి. ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుని జీవితాన్ని కొనసాగించాలి. అలా కాకుండా మరో మహిళతో వివాహేతర సంబంధం కొనసాగించి భార్యాభర్తల బంధానికి అర్థం లేకుండా చేసిన ఓ భర్త, తన భర్త తప్పు చేస్తున్నాడని మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నించక పోగా భర్తను హతమార్చడానికి కొడుకు జీవితాన్ని కూడా బలి చేసిన భార్య తీరుతో కుటుంబమే చిన్నాభిన్నమైంది. జనగామ జిల్లాలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

The wife has a master plan to kill her husband. The incident took place in Jangaon district where the son, along with her father, were poured chilli powder in the eyes and then brutally stabbed to death with knives.