రైతులు చచ్చిం తర్వాత రద్దు చేస్తారా.?మోదీ మూల్యం చెల్లించక తప్పదన్న రేవంత్ రెడ్డి.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆర్డినెన్స్ రూపంలో తెచ్చిన మూడూ వ్యవసాయ చట్టాలను వెనక్కు తీసుకుంటున్నట్టు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ చేసిన ప్రకటన పట్ల తెలంగాణ కాంగ్రెస్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. దేశ వ్యాప్తంగా రైతుల నుండి వ్యక్తమైన వ్యతిరేకతను పరిగణలోకి తీసుకోకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం మొండిగా వ్యవహరించినందుకు అనేక మంది రైతులు సర్వం కోల్పోయారని టీపీసీసీ అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. కేంద్రం తెచ్చిన రైతు చట్టాలు రైతు హక్కులకు భంగం కలిగించే విధంగా ఉన్నాయని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నో రూపాల్లో ఉద్యమాలు చేసిందని రేవంత్ రెడ్డి గుర్తు చేసారు.

English summary

The Telangana Congress has expressed displeasure over Prime Minister Narendra Modi's announcement that he was withdrawing three agricultural laws brought by the central government in the form of an ordinance.