తెలంగాణను నిందిస్తే ఏపి ప్రజలు హర్షిస్తారా.?వైసీపీ నాయకులపై ఎమ్మెల్యే క్రాంతి కిరణ్ ఆగ్రహం.!

హైదరాబాద్ : విద్యుత్ అంశం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మద్య వివాదాన్ని రగిలిస్తోంది. విద్యుత్ అంశపై స్పందిస్తున్న నాయకులు ఒకరిఒకరు షాకులు ఇచ్చుకుంటున్నారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నేతల మద్య షార్ట్ సర్క్యూట్ తగిలి మంటలు రాజేస్తున్నాయి. ఫిట్ మెంట్ అంశంతో పాటు విద్యుత్ విషయంలో మంత్రి హరీష్ రావు చేసిన వ్యాఖ్యలకు ఏపీ మంత్రులు వక్రభాష్యం చెప్తున్నారని ఆందోల్ ఎమ్మెల్యే క్రాంతి కిరణ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. అభివృద్దిలో దూసుకెళ్తున్న తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని చూసి ఏపి మంత్రులు జీర్నించుకోలేకపోతున్నారన్నారు క్రాంతి కిరణ్.

English summary

Andol MLA Kranti Kiran expressed his anger that AP Ministers are misinterpreting the comments made by Minister Harish Rao on the issue of fitment and electricity. Kranti Kiran said that the ministers of AP are unable to digest seeing Telangana state which is progressing in development.