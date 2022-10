రాహుల్ గాంధీ భారత్ జోడో యాత్ర తెలంగాణాలో సక్సెస్ అవుతుందా? రేవంత్ రెడ్డికి పెద్దటాస్క్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

రాహుల్ గాంధీ భారత్ జోడో యాత్ర తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సక్సెస్ అవుతుందా? రాహుల్ గాంధీ పాదయాత్రను సక్సెస్ చేయడం కోసం తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలందరూ కలిసికట్టుగా పని చేస్తారా? టీపిసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి పై ఇప్పటికే చిర్రుబుర్రులాడుతూ, పార్టీ కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉంటున్న సీనియర్లు రాహుల్ గాంధీ పాదయాత్రలో పాల్గొంటారా? అన్నది ప్రస్తుతం తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

Will Rahul Gandhi Bharat Jodo Yatra be a success in Telangana? Congress seniors who did not cooperate with Revanth Reddy in the fight for supremacy, will Rahul's padayatra succeed? Revanth Reddy has a big task ahead with rahul tour.