టీ టీడిపీకి పూర్వవైభవం రానుందా.?కీలకం కానున్న ఖమ్మం సభ.!కాసాని కసరత్తులు ఫలిస్తాయా.?

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : ఉనికి లేని పార్టీకి ఊపిరిలు ఊదేందుకు, జాడలేని పార్టీలో జవసత్తువలు నింపేందుకు తెలంగాణ తెలుగుదేశం పార్టీలో కసరత్తులు మొదలైనట్టు తెలుస్తోంది. సరైన నాయకత్వం లేక చెల్లాచెదురైన పార్టీ శ్రేణుల్లో భరోసా నింపేందుకు, కార్యకర్తల్లో నైతిక స్తైర్యాన్ని నూరి పోసేందుకు ముమ్మర ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నట్టు సంకేతాలు వెలువడుతున్నాయి. తెలంగాణ తెలుగుదేశం పార్టీ నూతన అధ్యక్షుడిగా కాసాని జ్ఞానేశ్వర్ ముదిరాజ్ బాద్యతలు తీసుకున్నప్పటినుండి పార్టీలో కొత్త ఉత్సాహం తొనికిసలాడుతున్నట్టు తెలుస్తోంది.

English summary

Since Kasani Gnaneshwar Mudiraj took charge as the new president of Telangana Telugu Desam Party, it seems that there is a new enthusiasm in the party.