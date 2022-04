త్వరలో టీఆర్ఎస్‘బీఆర్ఎస్’గా మారుతుందా? కేసీఆర్ జాతీయ రాజకీయాలపై రాష్ట్రంలో ఆసక్తికరచర్చ

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ జాతీయ రాజకీయాల్లోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్నట్టు టీఆర్ఎస్ ప్లీనరీ సమావేశంలో చేసిన ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు తెలంగాణ రాజకీయాలలో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. రాష్ట్ర ప్రజలలోనూ ఆసక్తికర చర్చకు కారణమయ్యాయి. నిజంగా కేసీఆర్ దేశ రాజకీయాలను మారుస్తాడా? ఆయనకు ఆ సత్తా ఉందా? కేసీఆర్ దేశంలో బీజేపీకి ప్రత్యామ్నాయంగా మారుతారా? లేక కెసిఆర్ చేస్తున్న కొత్త ప్రయోగంతో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనూ ఉనికిని కోల్పోతారా? అన్న చర్చ ప్రధానంగా కొనసాగుతుంది.

English summary

Is TRS going to become ‘BRS’ soon? In the wake of KCR comments there will be an interesting discussion on KCR national politics in the state. different opinions are being expressed from the people of Telangana