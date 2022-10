మునుగోడు ఓటర్లకు యాదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి స్పెషల్ దర్శనం; వివాదంగా మారిన వ్యవహారం!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడులో ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకోవడం కోసం రాజకీయ పార్టీల నాయకులు చెయ్యని పని లేదు. ముఖ్యంగా మునుగోడు ఓటర్లను ప్రలోభాలకు గురి చేయడంలో టిఆర్ఎస్ పార్టీ ముందువరుసలో ఉంది అన్న చర్చ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతుంది. మునుగోడు ఉప ఎన్నిక టీఆర్ఎస్ పార్టీకి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా మారడంతో మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేల ను రంగంలోకి దింపి మునుగోడు ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునే పని మొదలు పెట్టింది. ఇక మునుగోడు ఉప ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు ఎవరికి వారు తమ పరిధిలో అప్పగించిన బాధ్యతను సక్రమంగా నిర్వహించడం కోసం, ఓటర్ లతో టిఆర్ఎస్ పార్టీకి ఓట్లు వేయించడం కోసం నానా తంటాలు పడుతున్నారు.

English summary

TRS MLA Jeevan Reddy arranged special darshan of Yadadri Lakshmi Narasimha Swamy to Munugode voters. villagers who came in 15 buses did swami darshan, the officials stopped aragimpu seva to swamy and allowed for darshan.