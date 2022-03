యాదాద్రి ఆలయ పునఃప్రారంభం: స్వామి పల్లకీ మోసి; మహాకుంభ సంప్రోక్షణలో పాల్గొన్న సీఎం కేసీఆర్‌

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఆరేళ్ళ సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత యాదాద్రిలో అద్భుతమైన ఘట్టం ఆవిష్కరణ జరుగుతోంది. స్వయంభువుగా వెలసిన శ్రీ లక్ష్మి నరసింహుడు భక్తులకు దర్శనం ఇవ్వబోతున్నాడు. తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ నవ వైకుంఠాన్ని చూపించేలా యాదాద్రి ఆలయాన్ని అత్యంత అద్భుతమైన పుణ్యక్షేత్రంగా తీర్చిదిద్దారు. అణువణువునా ఆధ్యాత్మికత వెల్లివిరిసేలా, ఆహ్లాదాన్ని పంచేలా యాదాద్రి ఆలయం సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది. యాదాద్రి లోకి ప్రవేశించగానే ఓం నమో నారసింహాయ అంటూ భక్తులందరిలో భక్తిభావం పెంపొందేలా అద్భుత కళాఖండంగా, ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రంగా యాదాద్రి గోచరిస్తుంది.

English summary

An amazing event is unfolding in Yadadri. Swayambhu Sri Lakshmi Narasimha, is going to give darshan to the devotees. CM KCR participating in the Yadadri Temple inauguration and conducting Maha Kumbha samprokshana.