బీజేపిలో యాత్రల సీజన్.!తెలంగాణలో ఏ నాయకున్ని కదిలించినా అదే చర్చ.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ బీజేపిలో యాత్రల సీజన్ నడుస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. అగ్ర నాయకులందరూ పాదయాత్రలు చేసి ప్రజలతో మమేకం అయ్యేందుకు ఉత్సాహం చూపిస్తున్నారు. ఎన్నికల కోణం కాకుండా ప్రజా సమస్యలు, ప్రభుత్వం పథకాల అమలు, మౌలిక సౌకర్యాలు, ప్రజావసరాలు తదితర అంశాలను క్షేత్ర స్థాయిలో తెలుసుకొని పరిష్కారం దిశాగా అడుగులు వేయడమే లక్ష్యంగా పాదయాత్రలు కొనసాగిస్తున్నట్టు బీజేపి అగ్ర నేతలు స్పష్టం చేస్తున్నారు. కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి, మరో నాయకుడు ఈటల రాజేందర్ ఇప్పటికే యాత్రలు కొనసాగిస్తుండగా తెలంగాణ బీజేపి అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ ఈనెల 24నుండి ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర పేరుతో సుధీర్ఘంగా పర్యటించబోతున్నారు.

English summary

It seems that the yatra season is running in Telangana BJP. All the top leaders are eager to mingle with the people.