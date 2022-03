ప్రియుడి బొమ్మగీసి, ప్రశ్నగా మిగిలిపోయానంటూ.. కంటతడి పెట్టించే సూసైడ్ నోట్; ప్రియురాలు ఆత్మహత్య

Telangana

అవును వాళ్ళిద్దరూ ప్రేమించుకున్నారు. పెద్దలను ఒప్పించి పెళ్లి చేసుకుందామని అనుకున్నారు. పెద్దమనుషుల సమక్షంలో పెళ్లికి గడువును కూడా పెట్టుకున్నారు. కానీ పెద్ద మనుషులు పెట్టిన గడువు ముగిసినా, పెళ్లి చేసుకుంటా అన్న యువకుడు పెళ్లికి సుముఖత చూపించలేదు. దీంతో తల్లిదండ్రులకు ముఖం చూపించలేక, వారికి సమాధానం చెప్పలేక తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన ఓ యువతి ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ప్రేమించిన యువకుడి రూపాన్ని బొమ్మ గీసి మరీ సూసైడ్ చేసుకుంది. మహబూబాబాద్ జిల్లాలో చోటుచేసుకున్న ఈ దారుణ ఘటన వివరాల్లోకి వెళితే..

A girlfriend committed suicide by drawing his lover's photo and writing a suicide note in the mahabubabad district. The young woman committed suicide as the young man who wanted to get married did not get married even after the deadline.