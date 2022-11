Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగు సినిమా ప్రపంచాన్ని ఉర్రూతలూగించిన సూపర్ స్టార్ కృష్ణ, తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీని శోక సంద్రంలో ముంచి వెళ్లిపోయారు. సూపర్‌స్టార్‌ కృష్ణ కన్నుమూశారు. కార్డియాక్ అరెస్టుకు గురైన ఆయన చికిత్స పొందుతూ తుదిశ్వాస విడిచారు. కృష్ణ మృతితో ఆయన కుటుంబసభ్యులు, అభిమానులు మాత్రమే కాదు సినీలోకం మొత్తం శోకసంద్రంలో మునిగిపోయింది. సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మృతి యావత్ సినిమా ప్రపంచానికే కాకుండా, అటు రాజకీయ నాయకులకు కూడా తీవ్ర ఆవేదన కలిగిస్తోంది.

English summary

Chandrababu said that with the death of Superstar Krishna, the era of amazing cinema has ended. AP CM YS Jagan and Minister Roja and YSR Telangana Party's YS Sharmi are paying tribute to Krishna's death