ఈటల రాజేందర్ ఉద్యమకారుడైతే, కేసీఆర్ అవినీతిపై ఆ పనిచెయ్యాలని ఈటలకు వైఎస్ షర్మిల సవాల్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వైయస్సార్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి వైయస్ షర్మిల ప్రజా ప్రస్థానం పాదయాత్రలో భాగంగా ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో పర్యటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. కరీంనగర్ జిల్లాలో పర్యటిస్తున్న షర్మిల కరీంనగర్ జిల్లా మంత్రి గంగుల కమలాకర్ ను, కరీంనగర్ ఎంపీ బండి సంజయ్ ను టార్గెట్ చేసి విమర్శలు గుప్పించారు. తాజాగా హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గంలో పర్యటిస్తున్న షర్మిల ఈటల రాజేందర్ పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

YS Sharmila questioned why Etela rajender is not talking about KCR corruption, who worked together with KCR for seven years in TRS, was expelled from the party. A challenge was thrown to Etela rajender.