ఇంకెంత మంది రైతులు చస్తే మీ కళ్ళు చల్లబడతాయి: సీఎం కేసీఆర్ కు వైయస్ షర్మిల సూటిప్రశ్న

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వైయస్సార్ తెలంగాణ పార్టీ అధ్యక్షురాలు వైయస్ షర్మిల తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ని టార్గెట్ చేస్తున్నారు. తెలంగాణ రైతాంగాన్ని కెసిఆర్ మోసం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన షర్మిల, తెలంగాణ రైతాంగం పండించిన వరి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయాలంటూ డిమాండ్ చేస్తున్నారు. సీఎం కేసీఆర్ రాష్ట్రంలో రైతులు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నా స్పందించటం లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన షర్మిల తెలంగాణ రైతాంగ దీన పరిస్థితిని సోషల్ మీడియా వేదికగా పోస్ట్ చేసి కెసిఆర్ పై నిప్పులు చెరిగారు.

ఆర్టీసీ నష్టాల డ్రామా ఎందుకు? రాజు తలుచుకుంటే దెబ్బలకు కొదవా? కేసీఆర్ కు షర్మిల చురకలు

English summary

YS Sharmila has targeted Telangana CM KCR over farmers suicides.YS Sharmila outraged that CM KCR is not responding to farmers suicides, posted the plight of Telangana farmers on social media and set fire to KCR.