కేసీఆర్.. ఎందుకీ డ్రామాలు; మీకు రైతులమీద ప్రేమ లేదు; రైతుల మరణాలపై సోయి లేదన్న వైయస్ షర్మిల

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై, కేసీఆర్ సర్కార్ పై వైయస్సార్ తెలంగాణ పార్టీ అధ్యక్షురాలు వైయస్ షర్మిల మరోమారు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. నిత్యం కేసీఆర్ ను టార్గెట్ చేస్తున్న షర్మిల తెలంగాణా రైతాంగ సమస్యలపై కేసీఆర్ సర్కార్ పై విరుచుకుపడుతున్నారు. తెలంగాణా రైతులు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్న ఘటనలపై కేసీఆర్ పై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రైతుల ప్రాణాలు తీస్తున్న పాపం సీఎం కేసీఆర్ దేనని వైయస్ షర్మిల ఇప్పటికే అనేకమార్లు తేల్చి చెప్పారు., తాజాగా మరోమారు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

YS Sharmila once again made sensational remarks against Telangana CM KCR and KCR govt. Sharmila slams KCR letter to Prime Minister Modi is a drama, says that you have no love on farmers.