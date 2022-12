ఊపర్ షేర్వానీ అంధర్ పరేషానీ: రాష్ట్ర ఆర్ధిక పరిస్థితిపై వైఎస్ షర్మిల ఫైర్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వైయస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి వైయస్ షర్మిల 2022 సంవత్సరం చివరి రోజు కూడా తెలంగాణ సర్కార్ ను టార్గెట్ చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర పరిస్థితి పైన పటారం లోన లొటారం అన్నట్టు ఉందని, రాష్ట్రాన్ని అప్పు చేసి బంగారు తెలంగాణ చేశానని దొర కెసిఆర్ చెబుతున్నారు అంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

YS Sharmila commented that the financial situation of the state is like outside Sherwani and inside Pareshani, and the state income is not enough to pay the debts EMIs.