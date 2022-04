మోడీ రాష్ట్రానికి వస్తే పిల్లిని చూసిన ఎలుకలా కేసీఆర్ .. ఇప్పుడేమో ధర్నాల డ్రామాలు: వైఎస్ షర్మిల

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వైయస్సార్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి వైయస్ షర్మిల తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ తీరుపై నిత్యం విరుచుకుపడుతున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో యాసంగి ధాన్యాన్ని కొనాలని కేంద్రంపై టిఆర్ఎస్ పార్టీ చేస్తున్న ఆందోళనలపై షర్మిల తనదైన శైలిలో స్పందించారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర సీఎం కేసీఆర్, తెలంగాణ మంత్రులు డ్రామాలాడుతున్నారు అంటూ వైయస్ షర్మిల విరుచుకుపడ్డారు.

YS Sharmila made harsh remarks on Telangana CM KCR and KCR government. He was incensed that kcr is not questioned modi when he came to telangana, and now he is playing dharna dramas for paddy procurement.