గాడిదకు రంగుపూసి ఆవు అని నమ్మించగల మోసగాడు కేసీఆర్.. నమ్మితే నరకమే: వైఎస్ షర్మిల

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల ప్రజా ప్రస్థానం పాదయాత్రను జోరుగా కొనసాగిస్తున్నారు. వర్షాన్ని సైతం లెక్కచేయకుండా ఆమె ముందుకు వెళుతున్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వ తీరును ప్రజాక్షేత్రంలో ఎండగడుతున్నారు. కెసిఆర్ కుటుంబ పాలనను, అవినీతి పాలనను తెలియజేసి వచ్చే ఎన్నికలలో కెసిఆర్ పాలనకు చరమగీతం పాడాలని ప్రజలకు పిలుపునిస్తున్నారు. గ్రామ గ్రామాన ప్రజలతో మాటా ముచ్చట నిర్వహిస్తూ ప్రజలలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై చైతన్యం తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.

English summary

YS Sharmila was indignant that KCR is a cheater who can be cheated by showing the donkey as a cow with paint. Sharmila is credited KCR with turning the state into a state of debt.