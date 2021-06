టీడీపీ నేతకు పీసీసీ పట్టం: షర్మిల ఫస్ట్ కౌంటర్: విద్య..వైద్యం ఫ్రీ: అయిదో స్తంభం..సోషల్ మీడియా

Telangana

హైదరాబాద్: ఇంకొద్ది రోజుల్లో తెలంగాణ రాజకీయాల్లోకి అధికారికంగా అడుగు పెట్టడానికి సమాయాత్తమౌతోన్న దివంగత ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి కుమార్తె..ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి చెల్లెలు వైఎస్ షర్మిల.. చివరి విడత ఆత్మీయ సమావేశాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ సారి ఆమె సోషల్ మీడియా కార్యకర్తలతో భేటీ అయ్యారు. హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్‌లోని లోటస్‌పాండ్‌ నివాసంలో ఈ సమావేశం ఏర్పాటైంది. తెలంగాణలోని అన్ని జిల్లాల నుంచి పలువురు వైఎస్సార్ అభిమానులు, సోషల్ మీడియా ప్రతినిధులు దీనికి హాజరయ్యారు. పార్టీ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌, సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌లను ప్రారంభించారు.

YSR Telangana Party Chief YS Sharmila announces freebies for Telangana. Education and Medical will offered free of cost, if we come into power, said in Party's social media meeting.