ఎన్నికల యుద్ధానికి సైన్యాన్ని సిద్ధం చేస్తున్న వైఎస్ షర్మిల.. జగన్ చెల్లెలా.. మజాకానా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజకీయాలలో వైయస్ షర్మిల దూకుడును పెంచుతున్నారు. రాష్ట్ర రాజకీయాలలో ఒంటరిగా అడుగుపెట్టిన వైయస్ షర్మిల వైయస్సార్ తెలంగాణ పార్టీ స్థాపించి ప్రజాక్షేత్రంలో ముందుకు వెళ్తున్నారు. ఇప్పటికే తెలంగాణ ప్రభుత్వం పై, సీఎం కేసీఆర్ పాలన పై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతున్న వైయస్ షర్మిల వచ్చే ఎన్నికల కోసం ఇప్పటి నుంచే వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తున్నారు.

English summary

YS Sharmila has increased his aggression targeting the election itself. YSRTP has decided to organize a workshop for the army and make them active on social media and are conducting training classes.