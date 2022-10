పాదయాత్రలో ఎమ్మెల్యేలను వదిలిపెట్టని వైఎస్ షర్మిల.. కీలక సమస్యలపై నిలదీసి షాక్ ఇస్తున్నారుగా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వైయస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి వైయస్ షర్మిల తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజా ప్రస్థానం పాదయాత్రను కొనసాగిస్తున్నారు. 192 రోజులుగా సాగుతున్న ప్రజాప్రస్థానం పాదయాత్రలో ఆమె అధికార టీఆర్ఎస్ మంత్రులపై, ఎమ్మెల్యేలపై విరుచుకుపడుతున్నారు. ఇక తాజాగా జగిత్యాల జిల్లాలో అడుగుపెట్టిన వైఎస్ షర్మిల కోరుట్ల ఎమ్మెల్యేను టార్గెట్ చేశారు. నిత్యం ఏ నియోజకవర్గానికి వెళ్ళినా అక్కడ ఎమ్మెల్యేల పనితీరును ప్రస్తావించి అధికార పార్టీ పాలనా తీరును టార్గెట్ చేస్తున్నారు వైఎస్ షర్మిల.

English summary

YSR Telangana Party Chief YS Sharmila is continuing Praja Prasthanam Padayatra in Telangana state. They are lashing out at the ruling TRS ministers and MLAs. YS Sharmila entered Jagtial district was targeted the Korutla MLA