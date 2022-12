వైఎస్సార్ రాజకీయాన్ని పుణికిపుచ్చుకున్న వైఎస్ షర్మిల; అదునుచూసి పాలేరు నుండి తొలిఅడుగు!!

Telangana

తెలంగాణ రాజకీయాలలో తన మార్క్ వేసుకోవడానికి వైయస్సార్ తెలంగాణ పార్టీతో అడుగుపెట్టిన వైయస్ షర్మిల వడివడిగా అడుగులు వేస్తున్నా, రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో చురుకుగా ముందుకు సాగుతున్నారు. పార్టీ పెట్టిన అనతికాలంలోనే తెలంగాణ ప్రభుత్వ పెద్దలు టార్గెట్ చేసేలా, కేంద్ర ప్రభుత్వ పెద్దలు ఆసక్తిగా షర్మిల వైపు చూసేలా ఆమె రాజకీయాలు ఇంట్రెస్టింగ్ గా సాగుతున్నాయి. వైయస్సార్ బిడ్డగా వైయస్సార్ రాజకీయాన్ని పుణికిపుచ్చుకున్న వైఎస్ షర్మిల వేస్తున్న ప్రతి అడుగు ఆచితూచి వేస్తున్నారు. ఎక్కడ ఎటువంటి పొరపాట్లు చేయకుండా రాజకీయంగా ముందుకు వెళుతున్న షర్మిల నేడు పాలేరు లో పార్టీ కార్యాలయానికి భూమిపూజ చేయనున్నారు.

YS Sharmila, who has nurtured YSR politics, is taking the first step from Paleru. Bhumi Puja will be done at Paleru office today at the right time in telangana.