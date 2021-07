షర్మిలకు బిగ్ షాక్... పార్టీ కార్యాలయం వద్ద సొంత నేతల నిరసన,ఉద్రిక్తత... ఆ కమిటీలను రద్దు చేయాలని...

Telangana

వైఎస్సార్‌టీపీలో పదవుల పంపకాలు చిచ్చు రేపాయి. పార్టీ పెట్టి నెల రోజులైన కాకముందే అంతర్గత కుమ్ములాటలు మొదలయ్యాయి. పదవుల పంపకాల్లో అన్యాయం జరిగిందని,డబ్బులకు పదవులు అమ్ముకున్నారని ఆరోపిస్తూ ఇప్పటికే ఇద్దరు కీలక నేతలు పార్టీని వీడారు. తాజాగా ఆ పార్టీకి చెందిన కొంతమంది అసంతృప్తి నేతలు హైదరాబాద్‌లోని లోటస్‌పాండ్ కార్యాలయం వద్ద నిరసనకు దిగారు. కన్వీనర్,కోకన్వీనర్ పదవులను అమ్ముకున్నారని ఆ నేతలు ఆరోపించారు. తక్షణమే ఆ కమిటీలను రద్దు చేసి,కొత్త కమిటీలు వేయాలని డిమాండ్ చేశారు.లోటస్‌పాండ్ వద్ద నేతల నిరసనతో కొంత ఉద్రిక్త వాతావరణం తలెత్తింది. దీంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు గంగాధర్,రంజిత్ అనే ఇద్దరు వైఎస్సార్‌టీపీ కార్యకర్తలను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

Some disgruntled leaders of the YSRTP staged protest at the Lotuspond office in Hyderabad. The leaders alleged that the convener and co-convener positions were sold out for money. They demanded the immediate dissolution of those committees and the formation of new ones.